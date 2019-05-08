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  • 08.05.2019 10:40
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 11:21

Temsilcisi Recep Özel'den in iptali ile ilgili yapılan açıklamalara yanıt

Yüksek Kurulu Temsilcisi Recep Özel, 'nun CHP Parti Grup Toplantısı'nda yapmış olduğu açıklamalar ve hakaretlerle ilglili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

AK Parti'den çok sert seçim açıklaması

İşte Recep Özel'in açıklamalarından satır başları:

Kılıçtaroğlu üyelerine küfür ve hakaret etti,isim isim okuyarak hedef göstermesi hiç kimsenin dikkatını çekmedi. YSK nın verdiği karar lerin kısa bir süre sonra tekrar yenilenmesi.İmamoğlunun mazbatasını alıp sayın 'a vermedi bu panik telaş hakaret niye?

HERKESİN KARAKTERİ ORTAYA ÇIKTI
Milli Görüş hareketinin üç partisi haksız ve hukuksuz yere kapatıldı,İktidar Partisi hakkında kapatılma davası açıldı aynı küfür ve hakaretleri duymadık. Karar doğru Yada yanlış olması önemli değil,en önemlisi turnusol kağıdı gibi herkesin karekterini ortaya çıkarttı.

Mutlu azmış azınlığın küfür ve hakaretlerini görmezden gelen sözümona muhterem dava adamları zevatın görüşleri hayret verici. HALEP ORDAYSA ARŞIN BURDA,23 Haziran da tekrar seçim olacak bu öfke bu küfür bu hakaretler neden.

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