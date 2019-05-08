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  • Son Güncelleme: 08.05.2019 20:36

Gri listedeki terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. Etkisiz hale getirilen iki kadın teröristten birinin gri kategoride aranan olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Gri listedeki terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen iki kadın teröristten birinin gri kategoride aranan olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalında dün gece saatlerinde yürütülen "Çınar-101 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan Operasyonu"nda 2 kadın teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin Türk lirası ödülle gri kategoride bulunan "Agirin" kod adlı Hanım Çelik olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

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