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  • Son Güncelleme: 08.05.2019 20:50

Başkan , 'nda düzenlenen nin ardından önemli açıklamalar

Başkan , Öğrencileri ile nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "En yakın zamanda Münbiç'i ve Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden yine sizler temizleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan , Öğrencileri ile nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan Ankara 'nda düzenlenen iftar yemeğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Bugün, kahraman ordumuzun yetişmiş insan kaynağını karşılama görevi Milli Savunma Üniversitesi yürütmektedir. Üniversitemiz kısa sürede önemli başarılara imza attı.

15 Temmuz ihanet çetesinin kahraman ordumuza yol açtığı tahribatı kapatmayı başardık.

Asker ecdadın torunları olarak zaferlerimizle tarihe yön verdik.

Önümüzdeki dönemde hep birlikte çok daha muhteşem başarılara imza atacağız.

Terör örgütlerine dağları siz dar ettiniz. Sizler ölürsem şehit kalırsam gazi olurum diyen Türk askerlerisiniz.

Ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmaya çalışanlara karşı en büyük gücümüz yine kahraman ordumuzdur.

MÜNBİÇ'İ VE FIRAT'IN DOĞUSUNU SİZLER TEMİZLEYECEKSİNİZ
En yakın zamanda Münbiç'i ve Fırat'ın doğusunu yine sizler temizleyeceksiniz. Bölücü terör örgütünün başına Kandil'i de Sincar'ı da sizler yıkacaksınız

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