Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Öğrencileri ile İftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Erdoğan Ankara Kara Harp Okulu'nda düzenlenen iftar yemeğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



Bugün, kahraman ordumuzun yetişmiş insan kaynağını karşılama görevi Milli Savunma Üniversitesi yürütmektedir. Üniversitemiz kısa sürede önemli başarılara imza attı.

15 Temmuz ihanet çetesinin kahraman ordumuza yol açtığı tahribatı kapatmayı başardık.

Asker ecdadın torunları olarak zaferlerimizle tarihe yön verdik.

Önümüzdeki dönemde hep birlikte çok daha muhteşem başarılara imza atacağız.

Terör örgütlerine dağları siz dar ettiniz. Sizler ölürsem şehit kalırsam gazi olurum diyen Türk askerlerisiniz.

Ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmaya çalışanlara karşı en büyük gücümüz yine kahraman ordumuzdur.

MÜNBİÇ'İ VE FIRAT'IN DOĞUSUNU SİZLER TEMİZLEYECEKSİNİZ

En yakın zamanda Münbiç'i ve Fırat'ın doğusunu yine sizler temizleyeceksiniz. Bölücü terör örgütünün başına Kandil'i de Sincar'ı da sizler yıkacaksınız