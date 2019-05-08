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  • Son Güncelleme: 08.05.2019 20:03

sandıkta yapılan organize usulsüzlüğü tek tek anlattı

'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , seçimlerinde yapılmış olan organize usulsüzlükleri tek tek anlattı. Yapılan hile ve yolsuzluğun 'dan döndüğünü belirten Yıldırım, "Adım gibi biliyorum oylar yeniden sayılsaydı bu seçim açık ara tersine dönecekti" ifadelerini kullandı.

, 'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından seçim sonuçlarıyla ilgili nin olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. 'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , 31 Mart seçimlerinde yapılmış olan organize usulsüzlükleri tek tek anlattı. Yapılan hile ve yolsuzluğun 'dan döndüğünü belirten Yıldırım, "Adım gibi biliyorum oylar yeniden sayılsaydı bu seçim açık ara tersine dönecekti" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'UN DIŞINDAN GÖREVLİLER YAZILIYOR, İSTANBUL'DA İNSAN/MEMUR YOK MU?"

Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamalardan satır başları;
Seçim kurulu yapılan usulsüzlükleri, hileleri CHP'nin tehditlerine boyun eğip görmezden mi gelecekti? Biz hak etmediğimiz bir seçimin peşinde değiliz, sizlerin verdiği oyların başka taraflara gitmemesi için mücadele verdik. Biz oyları yeniden sayılım herkes sonucu görsün. Buna itiraz ettiler, kabul etmediler bunun üzerine biz işi iptale taşıdık. Yaklaşık 16 bin oyunun hiç edildiğini ifade eden Binali Yıldırım, "Bu yaşananlar bile tek başına seçimde hile yapıldığını gösteriyor." dedi. Öte yandan Yıldırım, sandık seçim kurullarında yapılan usulsüzlüklere dikkat çekti "İstanbul'un dışından görevliler yazılıyor. İstanbul'da insan/memur yok mu?" ifadelerini kullandı.

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