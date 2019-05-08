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  • Son Güncelleme: 09.05.2019 00:42

Almanya'dan skandal leri açıklaması!

Frank-Walter Steinmeier, "'nin geleceğine ve demokratik değerlere" büyük değer veren biri olarak 'nın lerini tekrar etme kararından ciddi endişe duyduğunu söyledi. ABD da bugün skandal bir açıklamaya imza attı.

Almanlar çıldırdı! Hadlerini aşan açıklama

ABD 'nın ardından, Frank-Walter Steinmeier, Yüksek Kurulu'nun () Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini 23 Haziran'da yenileme kararı ile ilgili skandal bir açıklamaya imza attı.

Steinmeier, YSK kararını eleştirdiği açıklamasında "'nin geleceği ve demokrasiye verilen değerin kendisi için kalpten önem taşıdığına" vurgu yaparak bundan dolayı seçimlerin tekrarı kararından büyük endişe duyduğunu kaydetti.

Steinmeier, YSK'nın şu ana kadar İstanbul'daki seçimlerin geçersiz sayılmasını gerektirecek ikna edici bir gerekçe ortaya koymadığını belirtti. Steinmeier, Türk mevkidaşı Erdoğan'ın ziyaretinin ikili ilişkilerde normalleşme anlamına gelmediğini, ancak bu ziyaretin bir başlangıç olabileceğini söylemişti.

ALMAN BAKAN ROTH: SEÇİMİN İPTALİ DEMOKRASİ AÇISINDAN GERİLEME
Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, YSK'nın İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararını eleştirdi. CDU milletvekili Röttgen de kararı "ağır bir siyasi hata" olarak nitelendirdi.

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