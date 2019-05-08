31 Mart tarihinde yapılan Mahalli Seçimlerde sonra yaşananlara son noktayı YSK koydu. Yüksek Seçim Kurulu, itirazları değerlendirerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi.

Bu kararın ardından özellikle CHP ve belli odaklar, YSK'nın bu kararını gölgelemeye, kafaları karıştırmaya çalıştı. Ancak mesele hiç de kafaların karışacağı gibi değildi. Deliller net, karar da hukuka uygundu.

OY SAYIM VE DÖKÜM CETVELLERİNE İLİŞKİN USULSÜZLÜKLER

İstanbul seçimlerinde sandık kurullarının hazırlamış olduğu 31.280 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvellerinin 5.388 tanesi mühürsüz, 694 tanesi imzasız, 214 adeti boş, 498 adeti eksik, 919 adetinde rakam belirtilmemiş, 1.135 adetinde sayı eksikliği tespit edilmiştir.

Buna göre ilçelerin mülki idareleri (kaymakamlık ve valilik) o ilçede görev yapan kamu görevlilerin listesini ilçe seçim kurullarının talebi üzerine teslim etmektedir İlçe seçim kurulları da bu liste üzerinden kura ile sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu memur üyesi ataması yapmaktadır Ancak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da kanunun bu hükmü açıkça ihlal edildi. İstanbul'da 31.280 sandık bulunmaktadır bu da 31.280 devlet memuru sandık kurulu başkanı ve 31.280 tane memur üye demektir YSK'nın tespitlerine göre İstanbul seçimlerinde görevlendirilen 6.644 kişinin sandık kurulu başkanı ve 13.098 sandık kurulu üyesi olması kanunen yasaktır.

İşte o gelişmelerin detayları...

BİR ZARFTA 4 PUSULA VAR, NEDEN BİRİ İPTAL EDİLDİ?

SANDIK KURULUNDA GÖREV ALAMAYACAK PERSONELE GÖREV VERİLMESİ