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  • Son Güncelleme: 08.05.2019 19:26

lideri Destici İstanbul'da destekleyecekleri ismi duyurdu

Genel Başkanı , "BBP olarak 'ta nerede durmuşsak, durduğumuz yer aynı" dedi. 'nun verdiği kararı tartışmanın 'ye bir faydası yoktur. olarak ilgili iki hassasiyetimiz vardı. İlk olarak Güneydoğu'da siyasi bölücülerin güç kazanmaması İkincisi de Büyükşehirlerde siyasi bölücülerle yapılan iş birliğine karşı bir karar ortaya koyduk ve adaylarını destekledik. Biz BBP olarak 'da nerede durmuş isek, 'da nerede durmuş isek, 'da nerede durmuş isek, 31 Mart'ta nerede durmuş isek şimdi de orada duruyoruz.

BBP, İstanbul'da kimi destekleyeceğini duyurdu

Genel Başkanı , partisinin genel merkezinde gazetecilerin soruları cevapladı.

Destici'nin açıklamalarından satır başları:

'nun verdiği kararı tartışmanın 'ye bir faydası yoktur. 'nın kararı nihaidir ve geri dönüşü yoktur. Bizim milletimizin sağduyusuna, ferasetine güvenmemiz gerekir. Millet, YSK'nın yanlış bir karar verdiğini düşünüyorsa bunu sandığa yansıtacaktır. Doğru bir karar verdiğini düşünüyorsa da bunun gereğini sandık başında yapacaktır.

Biz millete tekrar gidiliyor olmasını da çok anormal bir şeymiş gibi sunmanın bir anlamı yoktur. Bu gibi durumlar daha önce de çok kez yaşandı. Bu süreçte önemli olan birlikteliğimizi korumamız gerekmektedir.

İKİ HASSASİYETİMİZ VARDI
olarak ilgili iki hassasiyetimiz vardı. İlk olarak Güneydoğu'da siyasi bölücülerin güç kazanmaması adına bir duruş sergiledik ve bunda da netice aldık. İkincisi de Büyükşehirler'de siyasi bölücülerle yapılan iş birliğine karşı bir karar ortaya koyduk ve adaylarını destekledik. Bu sonuca baktığımızda aday göstermememize rağmen 98 bin 386 oy aldık. Bununla beraber oyumuzun ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız.

15 TEMMUZ'DA NEREDE DURMUŞSAK ORADA DURUYORUZ
Biz BBP olarak 'da nerede durmuşşsak, 'da nerede durmuşsak, 'da nerede durmuşsak, 'ta nerede durmuşsak şimdi de orada duruyoruz. Biz duruşumuzu bir başkasının pozisyonuna göre değerlendirmiyoruz. Bizim ilkelerimiz var. 'nın uzantıları, siyasi bölücüler nerede duruyorsa BBP onun tam karşısındadır.

S-400 AÇIKLAMASI
Türkiye'nin S-400 alımı ile ilgili değerlendirmede de bulunan Destici, şunları kaydetti: "Türkiye, özellikle hava savunma sistemimizi güçlendirecek olan S-400 projesinden vazgeçmeyecektir. Bizim için ülkemiz için hayati bir projedir. Türkiye'yi karadan yenemeyeceklerini bilen şer güçler, Türkiye'nin güçlü bir hava savunma sistemi kurmasını istememektedir ama Türkiye asla bu tehditlere boyun eğmemiştir, bundan sonra da geri adım atmamalıdır."

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