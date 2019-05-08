Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hükümet krizi yaşanıyor. Koalisyon ortağı Halkın Partisi (HP) hükümetten çekilme kararı aldı. KKTC Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin istifasını yarın Cumhurbaşkanı'na sunacağını açıkladı.

KKTC'de hükümet 15 aydır görevdeydi. Maliye Bakanı ve Demokrat Parti genel başkanı Serdar Denktaş'ın bakanlık görevinden istifa etmesinin ardından, Halkın Partisi buna tepki olarak koalisyondan çekilme kararı aldı. Böylece 50 sandalyeli mecliste 27 milletvekiliyle temsil edilen iktidar sona erdi.

BAŞBAKAN ERHÜRMAN YARIN İSTİFASINI SUNACAK

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlayabilmesi için yarın saat 10.00'da hükümetin istifasını derhal Cumhurbaşkanı'na sunacağını açıkladı.