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vekil başkan

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı, seçime kadar Vali yürütecek.

Yerlikaya vekil başkan
İçişleri Bakanlığı, 'nın İBB Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi. Yazılı açıklamada, "YSK'nın kararı kapsamında yapılacak seçim sonucunda yeni belediye başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanun'un 46'ncı maddesi gereğince, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi. , seçimlerin yenilenmesine karar verilen Honaz Belediye başkanlığına Denizli Vali Yardımcısı Turan Atlamaz'ı, Keskin Belediye Başkanlığı'na Kırıkkale Vali Yardımcısı Osman Akbaş'ı, Yusufeli Belediye Başkanlığı'na ise Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç'ı görevlendirmişti. İçişleri Bakanlığı İstanbul Belediye Başkanlığı için de aynı prosedürü uyguladı.



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