İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İBB Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi. Yazılı açıklamada, "YSK'nın kararı kapsamında yapılacak seçim sonucunda yeni belediye başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanun'un 46'ncı maddesi gereğince, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi. İçişleri Bakanlığı, seçimlerin yenilenmesine karar verilen Honaz Belediye başkanlığına Denizli Vali Yardımcısı Turan Atlamaz'ı, Keskin Belediye Başkanlığı'na Kırıkkale Vali Yardımcısı Osman Akbaş'ı, Yusufeli Belediye Başkanlığı'na ise Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç'ı görevlendirmişti. İçişleri Bakanlığı İstanbul Belediye Başkanlığı için de aynı prosedürü uyguladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.