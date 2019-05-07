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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 19:02

Ünlü sanatçı Yusuf Güney'den tokat gibi mesajı! 'Etmediğiniz küfür kalmadı..'

, 'Her şey çok güzel olacak' etiketi altında 'na destek olan sanatçılara herhangi bir tepki gelmemesine sitem etti. Güney, "Bana şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret, küfür kalmadı. 'Sanatçı tarafsız olmalıdır' dediniz, ne yani bu tablodaki sanatçı arkadaşlarımızı siz sanatçı yerine koymuyor musunuz?" ifadesini kullandı.

Ünlü sanatçıdan tokat gibi seçim mesajı!

, 'nın lerini yenilemesi ve Başkanı 'nun mazbatasını almasının ardından, sanatçıların İmamoğlu'na verdiği desteğe tepki gösterdi.

Daha önce de asker cenazesinde saldırıya uğrayan Genel Başkanı için "Kimse kusura bakmasın, gittiğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin. Önce terörü lanetleyin sonra şiddeti kınarsınız" sözleriyle gündeme gelen Güney, CHP'li İmamoğlu'na destek olan ünlü isimlere tepki göstermeyen kişilere Instagram hesabından sitem etti.

Güney, İmamoğlu'na destek olan sanatçıların paylaşımlarının olduğu fotoğrafı, "Bana sırf şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret, küfür ve tehdit kalmadı... 'Sanatçı tarafsız olmalıdır' dediniz durdunuz ne yani bu tablodaki sanatçı arkadaşlarımızı siz sanatçı yerine koymuyor musunuz hani herhangi bir tepki falan görmedim, okumadım, sanata biraz saygı lütfen... Herkesin görüşüne saygım sonsuzdur, aynı anlayışı, hoşgörüyü de sizden bekliyorum, saygılar" notuyla paylaştı.

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