

CHP Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından saat 10.00'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi PM Üyeleri ve milletvekilleri imzasıyla yayınlanan bildiride; ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin de yenilenmesi gerektiği iddia edildi.

EYÜP'Ü 3 BİN 936 OYLA KAYBETTİ İTİRAZ ETMEDİ; SİLİVRİ'Yİ 2 BİN 762 OYLA KAYBETTİ İTİRAZINI GERİ ÇEKTİ

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Eyüpsultan ilçe belediye başkanlığını 3 bin 936 oyla kaybetmesine rağmen oyların yeniden sayılması için itiraz etmediği bildirildi. CHP'nin, Silivri ilçe belediye başkanlığını 2 bin 762 oyla kaybetmesi üzerine oyların yeniden sayılması için itiraz ettiği, 2 gün sonra CHP Genel Merkezi'nin uyarısı üzerine Silivri itirazını geri çektiği öğrenildi.





CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Eyüpsultan ve Silivri seçimlerini düşük oy farkıyla kaybetmesine rağmen oyların sayımına itiraz etmemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yeniden yapılmasına ilişkin kararının ardından ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yenilenmesini istemesi dikkat çekici bulundu.

25 İLÇEDEN SADECE SULTANGAZİ'DE İTİRAZ ETTİ!

CHP'nin, İstanbul'da kaybettiği 25 ilçeden sadece Sancaktepe'de ilçe belediye başkan adaylığı seçimine itiraz ettiği öğrenildi. CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama'nın Sancaktepe İlçe Seçim Kurulu'na sandıkların tamamının yeniden sayılması için yaptığı başvuru kabul edildi. Oyların yeniden sayımında AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı avukat Şeyma Döğücü'nün belediye başkanı olduğu seçildiği bildirildi.