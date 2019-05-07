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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 18:49

Son dakika... 'de üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var

’nin Biga ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi. da 24 öğrenci ve 1'i minibüs sürücüsü toplam 25 kişi yaralandı.

Çanakkale'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi!

'de üniversite öğrencileri taşıyan minibüs devrildi. saat 16.45 sıralarında Doğancıköy mevkiinde meydana geldi. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini taşıyan Emin K. idaresindeki 17 LS 989 plakalı minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje çarpıp devrildi.

24 ÖĞRENCİ VE ŞOFÖR YARALANDI
Kazada 24 öğrenci ile minibüs sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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