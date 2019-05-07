Kaderleri aynı

PKK/YPG'li hainler, 3 yıl arayla iki samimi arkadaşı şehit etti. Azez'deki çatışmada hakkın rahmetine yürüyen şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir, hendek operasyonlarında Silopi'de görev aldı. Can dostu Üsteğmen Uğur Taşçı ile PKK'lılara karşı savaştı. Ama Taşçı, 2016'da Cizre'de şehit düştü. O dönem Celalettin Özdemir, TSK Silopi'nin kilidini açan subay olarak anıldı. Özdemir'in Deniz Kuvvetleri'nde SAT Komandosu olduğu ancak gönüllü olarak katıldığı bordo berelilerle karada büyük başarılara imza attığı ortaya çıktı. Teröristlere karşı omuz omuza çarpışan iki kahraman asker, 3 yıl aradan sonra şimdi ebediyette buluştu.
MEVLÜT YÜKSEL
MEVLÜT YÜKSEL
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