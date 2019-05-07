Bugünkü
Takvim

Kaderleri aynı

Bordo bereli iki samimi arkadaş, 3 yıl arayla şehadete yürüdü. Tüm sevenlerini üzdü

Kaderleri aynı
PKK/YPG'li hainler, 3 yıl arayla iki samimi arkadaşı şehit etti. Azez'deki çatışmada hakkın rahmetine yürüyen şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir, hendek operasyonlarında 'de görev aldı. Can dostu Üsteğmen Uğur Taşçı ile 'lılara karşı savaştı. Ama Taşçı, 2016'da Cizre'de şehit düştü. O dönem , Silopi'nin kilidini açan subay olarak anıldı. Özdemir'in Deniz Kuvvetleri'nde SAT Komandosu olduğu ancak gönüllü olarak katıldığı bordo berelilerle karada büyük başarılara imza attığı ortaya çıktı. Teröristlere karşı omuz omuza çarpışan iki kahraman asker, 3 yıl aradan sonra şimdi ebediyette buluştu.



MEVLÜT YÜKSEL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKaderleri aynı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri