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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 19:31

hakkında son dakika haberleri neler? Ceza indirimi yapılacak mı, ?

hakkında son dakika gelişmeleri birçok vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Ceza indiriminin Meclis gündemine gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Peki, ceza indirimi ve ? İşte genel af yasası hakkında son gelişmeler...

Genel af yasası ve ceza indirimiyle ilgili tartışmalar sürürken vatandaşlar genel af yasası hakkındaki son gelişmeleri merak ediyor. 24 Şubat'ta çalışmalara ara veren TBMM son olarak 23 Nisan'da özel gündemle toplandı. TBMM'nin seçim sonrası gündemi oldukça yoğun olması bekleniyor. Peki, ceza indirimi yapılacak mı, genel af çıkacak mı? İşte son gelişmeler...

GENEL AF YASASINDA SON DURUM

Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. 23 Nisan Meclis'in özel gündemle açılmasının ardından şimdi gözler af yasasındaki son duruma çevrildi.

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