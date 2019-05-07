Genel af yasası ve ceza indirimiyle ilgili tartışmalar sürürken vatandaşlar genel af yasası hakkındaki son gelişmeleri merak ediyor. 24 Şubat'ta çalışmalara ara veren TBMM son olarak 23 Nisan'da özel gündemle toplandı. TBMM'nin seçim sonrası gündemi oldukça yoğun olması bekleniyor. Peki, ceza indirimi yapılacak mı, genel af çıkacak mı? İşte son gelişmeler...

GENEL AF YASASINDA SON DURUM

Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. 23 Nisan Meclis'in özel gündemle açılmasının ardından şimdi gözler af yasasındaki son duruma çevrildi.