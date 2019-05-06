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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 19:10

Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu Büyük Çamlıca Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde dün gece hayatını kaybetti. Ünlü tarihçi Mısıroğlu, Büyük Çamlıca Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı. Cenaze namazına, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve çok sayıda kişi katıldı.

86 yaşındaki Kadir Mısıroğlu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi'de tedavi görüyordu. Mısıroğlu dün gece vefat etti.

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