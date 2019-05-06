Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu Büyük Çamlıca Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde dün gece hayatını kaybetti. Ünlü tarihçi Mısıroğlu, Büyük Çamlıca Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı. Cenaze namazına, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve çok sayıda kişi katıldı.

Haberler Güncel Haberleri Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu Büyük Çamlıca Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı