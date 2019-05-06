Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu Büyük Çamlıca Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı

86 yaşındaki Kadir Mısıroğlu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi'de tedavi görüyordu. Mısıroğlu dün gece vefat etti.
86 yaşındaki Kadir Mısıroğlu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi'de tedavi görüyordu. Mısıroğlu dün gece vefat etti.
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