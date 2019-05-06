İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'la gürüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi John Bolton ile telefonda görüştü.
Kalın ile Bolton arasında yapılan görüşmede İkili ilişkiler, ticaretin artırılması, Libya ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
Görüşmede ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ziyaretinin tarihi konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.
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