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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 02:50

Son dakika... Başkan Erdoğan, 'nun ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi

Son dakika... Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden 'nun ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi. Başkan, "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. 'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Başkan'dan Kadir Mısıroğlu'nun ailesi ve sevenlerine başsağlığı

Başkan , hayatını kaybeden yazar 'nun ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. 'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Kadir Mısıroğlu'nun ölümüyle birçok kişiyi yasa boğdu.

BAŞKAN MISIROĞLU'NU HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ

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