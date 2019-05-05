Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Kadir Mısıroğlu'nun ölümüyle birçok kişiyi yasa boğdu.

BAŞKAN MISIROĞLU'NU HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ