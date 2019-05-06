Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK üyeleri, AK Parti'nin itirazını 4 ret oyuna karşılık 7 oyla kabul etti.

Seçimlerin iptali ve yenilenmesi kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Baraçlı'nın paylaşımı şu şekilde;

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi. 23 Haziran'da tekrar sandığa gideceğiz.

Yıllardır kesintisiz olarak İstanbulluların hizmetinde olan İBB, tüm çalışanları ile önümüzdeki süreçte de bu kutsal görevine aynı bilinçle devam edecektir.

Kararın İstanbulumuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.