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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 22:43

Genel Sekreteri Baraçlı’dan İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin açıklama

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri , Kararının İstanbula ve ülkemize hayırlar getirmesini dileyerek, “, tüm çalışanları ile önümüzdeki süreçte de bu kutsal görevine aynı bilinçle devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İBB’den seçimlerin yenilenmesine ilişkin açıklama

üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK üyeleri, AK Parti'nin itirazını 4 ret oyuna karşılık 7 oyla kabul etti.

Seçimlerin iptali ve yenilenmesi kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Baraçlı'nın paylaşımı şu şekilde;

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi. 23 Haziran'da tekrar sandığa gideceğiz.

Yıllardır kesintisiz olarak İstanbulluların hizmetinde olan , tüm çalışanları ile önümüzdeki süreçte de bu kutsal görevine aynı bilinçle devam edecektir.

Kararın İstanbulumuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

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