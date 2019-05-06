MSB: Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı
MSB: Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
- Başkan'dan Kadir Mısıroğlu'nun ailesi ve sevenlerine başsağlığı
- Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı
- Şırnak'ta terör operasyonu!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.