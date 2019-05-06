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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 10:11

davulcusundan rahatsız oldu, tehditler savurdu: Sizi vururum

İstanbul ’de davul sesinden rahatsız olan bir vatandaş, “Sizi vururum” diyerek davulcuyu tehdit etti.

ayının vazgeçilmezi sahur davulcuları, mesaiye başladı. Kayışdağı Mahallesi'nde mahal sakinlerini sahura uyandıran isimli davulcu hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Küçük, davulu çaldığı esnada sesten rahatsız olan bir vatandaş davulcuya tepki göstererek vurma ile tehdit etti. Herkesi uyandırdınız uyarısı yapan mahalle sakini, "Çocuklarımız var rahatsız ediyorsunuz. Burada çalmayın diyorum. Sizi vururum. Herkesi uyandırdınız. Davula gerek yok" dedi.

EKMEK PARASI İÇİN ADANA'DAN GELDİ
Ekmek parası için 'dan gelerek sahurda davul çalan 55 yaşındaki Seyfi Küçük ise, "Ramazan ayından dolayı geldik. Bir ay davul çalacağız. Memlekete geri gideceğiz Allah izin verirse. Adana'dan geliyoruz. Bayramın ikinci günü dönüp gideceğiz. Bu mahallenin tamamını dolaşıyoruz. Yaklaşık bir saat çalıyorum" şeklinde konuştu.

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