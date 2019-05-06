MEB tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin merkezi talimatla, mahallinde düzenlenmesi istenen eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik iş ve işlemleri yapacak.
Taşra teşkilatında ayrıca öğretmenlerin ulusal, uluslararası düzeyde bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili iş ve işlemleri de yürütülecek.
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