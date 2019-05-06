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  • 06.05.2019 10:01
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 10:01

yetiştirme ve geliştirme için taşra teşkilatı kuruyor

Milli Eğitim Bakanlığı (), yetiştirme ve geliştirme sisteminin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için illerde taşra teşkilatı kurmaya karar verdi. Taşra teşkilatında ayrıca öğretmenlerin ulusal, uluslararası düzeyde bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili iş ve işlemleri de yürütülecek.

MEB'den öğretmen yetiştirmede yeni sistem

tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre, Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin merkezi talimatla, mahallinde düzenlenmesi istenen eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik iş ve işlemleri yapacak.

Taşra teşkilatında ayrıca öğretmenlerin ulusal, uluslararası düzeyde bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili iş ve işlemleri de yürütülecek.

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