Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Mayıs Perşembe günü saat 18.30'da uçakla İstanbul'a geldi. 19.45'te arka kapıdan Kalamış Marina'ya geçti. Yanındakilerden ayrılıp özel bir yata bindi.
Akşam karanlığında teknedeki kişiyle denize açılıp sohbet etti. Sonra da Kartal'da karaya çıktı, aynı hızla Ankara'ya gitti. Bir saatlik sır görüşmeyi herkes merak etti.
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