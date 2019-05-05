Bugünkü
Takvim

’ndan ’da sır görüşme

lideri, 'da özel bir yatta kimliği belirsiz kişiyle buluştu. Açık denizde 1 saat konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKılıçdaroğlu’ndan İstanbul’da sır görüşme
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri