Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin ATAK helikopteriyle vurulma anı

Türk askerinin karşısına çıkamayan terör örgütü PKK, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yine kalleş bir saldırıda bulundu.
HELİKOPTER ANINDA VURDU
Irak'ın kuzeyinden yapılan havan saldırısı sonrasında, 3 askerimi şehit oldu.
Hain saldırının ardından ATAK helikopterleri, yerleri tespit edilen PKK'lı teröristlerin bulunduğu alanı ateş altına aldı.
O anlar, kameralara saniye saniye kaydedildi.
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