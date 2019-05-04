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  • Son Güncelleme: 05.05.2019 00:29

Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin ATAK helikopteriyle vurulma anı

3 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından havalanan ATAK helikopteri, teröristlerin bulunduğu yeri ateş altına aldı.


Türk askerinin karşısına çıkamayan terör örgütü PKK, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yine kalleş bir saldırıda bulundu.

HELİKOPTER ANINDA VURDU
Irak'ın kuzeyinden yapılan havan saldırısı sonrasında, 3 askerimi şehit oldu.

Hain saldırının ardından ATAK helikopterleri, yerleri tespit edilen PKK'lı teröristlerin bulunduğu alanı ateş altına aldı.

O anlar, kameralara saniye saniye kaydedildi.

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