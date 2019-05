Gaziantep sahur ve iftar vakti: 6 Mayıs Gaziantep için ilk imsak saat kaçta? 2019 Gaziantep Ramazan imsakiyesi

Gaziantep'te sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Gaziantep'te sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Gaziantep Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

GAZİANTEP'DE SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Gaziantep'te sahur vakti (imsak) 03:52 olarak görülüyor. Gaziantep'te saat 03:52'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

GAZİANTEP'DE İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Gaziantepliler saat 19:30'da okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 03:52 05:24 12:32 16:19 19:30 20:56 2 7 Mayıs Salı 03:51 05:23 12:32 16:19 19:31 20:57 3 8 Mayıs Çarşamba 03:49 05:22 12:32 16:19 19:32 20:58 4 9 Mayıs Perşembe 03:48 05:21 12:32 16:20 19:33 21:00 5 10 Mayıs Cuma 03:47 05:20 12:32 16:20 19:34 21:01 6 11 Mayıs Cumartesi 03:45 05:19 12:32 16:20 19:34 21:02 7 12 Mayıs Pazar 03:44 05:19 12:32 16:20 19:35 21:03 8 13 Mayıs Pazartesi 03:43 05:18 12:32 16:20 19:36 21:05 9 14 Mayıs Salı 03:41 05:17 12:32 16:20 19:37 21:06 10 15 Mayıs Çarşamba 03:40 05:16 12:32 16:21 19:38 21:07 11 16 Mayıs Perşembe 03:39 05:15 12:32 16:21 19:39 21:08 12 17 Mayıs Cuma 03:38 05:14 12:32 16:21 19:40 21:09 13 18 Mayıs Cumartesi 03:36 05:13 12:32 16:21 19:40 21:11 14 19 Mayıs Pazar 03:35 05:13 12:32 16:21 19:41 21:12 15 20 Mayıs Pazartesi 03:34 05:12 12:32 16:21 19:42 21:13 16 21 Mayıs Salı 03:33 05:11 12:32 16:22 19:43 21:14 17 22 Mayıs Çarşamba 03:32 05:11 12:32 16:22 19:44 21:15 18 23 Mayıs Perşembe 03:31 05:10 12:32 16:22 19:44 21:16 19 24 Mayıs Cuma 03:30 05:09 12:32 16:22 19:45 21:18 20 25 Mayıs Cumartesi 03:29 05:09 12:32 16:22 19:46 21:19 21 26 Mayıs Pazar 03:28 05:08 12:32 16:23 19:47 21:20 22 27 Mayıs Pazartesi 03:27 05:08 12:33 16:23 19:48 21:21 23 28 Mayıs Salı 03:26 05:07 12:33 16:23 19:48 21:22 24 29 Mayıs Çarşamba 03:25 05:07 12:33 16:23 19:49 21:23 25 30 Mayıs Perşembe 03:25 05:06 12:33 16:23 19:50 21:24 26 31 Mayıs Cuma 03:24 05:06 12:33 16:24 19:50 21:25 27 1 Haziran Cumartesi 03:23 05:06 12:33 16:24 19:51 21:26 28 2 Haziran Pazar 03:23 05:05 12:33 16:24 19:52 21:27 29 3 Haziran Pazartesi 03:22 05:05 12:34 16:24 19:52 21:28

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ RAMAZAN'A HAZIR

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak Ramazan Ayı için hazırlıkların tamamladığını belirtti. Tahmazoğlu, iftardan 1 saat önce Kuran-ı Kerim tilavetinin yapılacağını ve her gün 5 bin kişiye iftar vereceklerini ifade etti.

Ramazan Ayı nedeniyle açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "11 ayın sultanı Ramazan'a nihayet kavuştuk. Yarın ilk orucumuzu tutacağız. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan Ayının milletimize ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan Ayı Kuran, ibadet, yardımlaşma, hayır işleme ve kardeşlik ayıdır. Vatandaşlarımızla ibadetlerimizi gerçekleştirip iftarlarımızı birlikte açacağız. Ramazan ayının ruhuna ve manasına uygun bir şekilde ibadetlerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Şehreküstü Şıh Meydanında her gün 5 bin kişiye iftar yemeği vereceklerini ifade eden, "Şahinbey Belediyesi olarak Ramazan Ayı için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Şehreküstü'de Şıh Meydanında her gün 5 bin kişiyle birlikte tarihi doku içerisinde iftar yapacağız. İftardan 1 saat önce yine Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve sohbetler olacak. Tüm vatandaşlarımızı Şehreküstü'ye davet ediyorum. Herkese kapımız açık. Ayrıca Ramazan kolileri hazırladık. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtımını gerçekleştireceğiz. Teravih namazlarını, her gün farklı bir camide kılarak namaz sonrası çat kapı ev ziyaretleri ile vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Böylelikle Ramazan Ayını en güzel şekilde ihya edeceğiz" diye konuştu.

RAMAZAN DAVULCULARI PROVALARI TAMAMLADI

Ramazan ayında sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular, Gaziantep'te provalarını tamamladı. Kentte görev alacak olan 6 bin davulcu, düğün salonlarında yaptıkları provalarla ramazan ayına hazırlandı.

Ramazan ayının vazgeçilmezi sahur davulcuları, kentte kiraladıkları bir salonda Ramazan ayı için yaptıkları hazırlıkları tamamladı. Ramazan ayına 15 gün kala provalara başlayan davulcular bu sürede eksikliklerini giderdi.

Ramazan ayı boyunca 6 bin davulcunun görev yapacağını söyleyen, Gaziantep'teki 81 İl Davulcu Aşiretler Derneği Başkanı Mahmut Karalar, Ramazan ayı için davulcuların hazırlıklar yaptığını belirterek şunları dedi:

"15 gün önceden davulcuların eğitimlerine başlıyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla Türkiye'nin birçok iline de davulcular Gaziantep'ten gidiyor. 13 binin üzerinde davulcumuz şu an İstanbul'da. Artık birçok yerde Ramazan davulu çaldırmıyorlar. Gaziantep'te sahurda görev yapan 6 bin davulcumuz var. Ramazan ayından 15 gün önce hazırlıklar yaparak davulcuları eğitiyoruz. Nasıl çalınacağı konusunda, nasıl hizmet edilmesi gerektiği ve halka davranış konusunda bilgilendiriyoruz. Sonra da davulcularımızı gönderiyoruz. Şimdiye kadar da hiçbir yanlışları görülmemiştir. Davulcularımız hizmet insanidir" dedi.