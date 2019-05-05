Erzincan'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Erzincan'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Erzincan Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

ERZİNCAN'DA SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Erzincan'da sahur vakti (imsak) 03:32 olarak görülüyor. Erzincan'da saat 03:32'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

ERZİNCAN'DA İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Erzincanlılar saat 19:27'de okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 ERZİNCAN RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 03:32 05:10 12:24 16:14 19:27 20:58 2 7 Mayıs Salı 03:31 05:09 12:24 16:15 19:28 21:00 3 8 Mayıs Çarşamba 03:29 05:08 12:24 16:15 19:29 21:01 4 9 Mayıs Perşembe 03:28 05:07 12:24 16:15 19:30 21:02 5 10 Mayıs Cuma 03:26 05:06 12:23 16:15 19:31 21:04 6 11 Mayıs Cumartesi 03:25 05:05 12:23 16:16 19:32 21:05 7 12 Mayıs Pazar 03:23 05:04 12:23 16:16 19:33 21:07 8 13 Mayıs Pazartesi 03:22 05:03 12:23 16:16 19:34 21:08 9 14 Mayıs Salı 03:20 05:02 12:23 16:16 19:35 21:10 10 15 Mayıs Çarşamba 03:19 05:01 12:23 16:17 19:36 21:11 11 16 Mayıs Perşembe 03:17 05:00 12:23 16:17 19:37 21:12 12 17 Mayıs Cuma 03:16 04:59 12:23 16:17 19:38 21:14 13 18 Mayıs Cumartesi 03:14 04:58 12:23 16:17 19:39 21:15 14 19 Mayıs Pazar 03:13 04:58 12:23 16:17 19:39 21:16 15 20 Mayıs Pazartesi 03:12 04:57 12:24 16:18 19:40 21:18 16 21 Mayıs Salı 03:10 04:56 12:24 16:18 19:41 21:19 17 22 Mayıs Çarşamba 03:09 04:55 12:24 16:18 19:42 21:20 18 23 Mayıs Perşembe 03:08 04:54 12:24 16:19 19:43 21:22 19 24 Mayıs Cuma 03:07 04:54 12:24 16:19 19:44 21:23 20 25 Mayıs Cumartesi 03:06 04:53 12:24 16:19 19:45 21:24 21 26 Mayıs Pazar 03:05 04:53 12:24 16:19 19:46 21:26 22 27 Mayıs Pazartesi 03:03 04:52 12:24 16:20 19:46 21:27 23 28 Mayıs Salı 03:02 04:51 12:24 16:20 19:47 21:28 24 29 Mayıs Çarşamba 03:01 04:51 12:24 16:20 19:48 21:29 25 30 Mayıs Perşembe 03:01 04:50 12:24 16:20 19:49 21:30 26 31 Mayıs Cuma 03:00 04:50 12:25 16:21 19:49 21:32 27 1 Haziran Cumartesi 02:59 04:49 12:25 16:21 19:50 21:33 28 2 Haziran Pazar 02:58 04:49 12:25 16:21 19:51 21:34 29 3 Haziran Pazartesi 02:57 04:49 12:25 16:21 19:52 21:35

ERZİNCAN'DA YEREL TİCARET FUARI AÇILDI

Erzincan Belediyesi tarafından Ramazan ayı münasebetiyle Erzincan'da "Yerel Ticaret Fuarı" açıldı.

Ramazan ayı boyunca Barış Manço Parkı içerisinde yaklaşık 60 esnafın yer alacağı fuar, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Erzincanlıların katılımıyla açıldı.

Hizmete giren fuarın açılışında konuşan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, fuarın Erzincanlılara hayırlı olmasını temenni ederek, fuarda bulunan tüm esnaflara ise hayırlı işler bol kazançlar temennisinde bulundu.

Ardından konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise Yerel Ticaret Fuarı'nın Erzincan'a hayırlı olmasını temenni etti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise yaptığı konuşmada; "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan bir Ramazan'a daha erdik. Allah, bağışlanmanın, rahmetin, mağfiretin sağanak sağanak yağdığı bu güzel günleri hakkıyla idrak edebilme ve onu layıkıyla yaşayabilmeyi bizlere nasip etsin. Her yıl düzenlenen bu fuarımız, panayırımız bu yılda yine aynı yerinde coşkuyla hazırlandı. Esnaflarımıza aileleriyle birlikte huzurla helalinden bol kazançlar kazanmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Arslantaş, Başkan Aksun ve beraberindeki katılımcılar, fuar içerisinde hizmet vermeye başlayan esnafları ziyaret ederek, kendilerine kolaylıklar dilediler.