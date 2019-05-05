Elazığ'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Elazığ'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Elazığ Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

ELAZIĞ'DA SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Elazığ'da sahur vakti (imsak) 03:38 olarak görülüyor. Elazığ'da saat 03:38'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

ELAZIĞ'DA İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Elazığlılar saat 19:26'da okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 ELAZIĞ RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 03:38 05:14 12:25 16:14 19:26 20:55 2 7 Mayıs Salı 03:37 05:13 12:25 16:14 19:27 20:56 3 8 Mayıs Çarşamba 03:35 05:12 12:25 16:14 19:28 20:58 4 9 Mayıs Perşembe 03:34 05:11 12:25 16:15 19:29 20:59 5 10 Mayıs Cuma 03:32 05:10 12:25 16:15 19:30 21:00 6 11 Mayıs Cumartesi 03:31 05:09 12:25 16:15 19:31 21:02 7 12 Mayıs Pazar 03:29 05:08 12:25 16:15 19:32 21:03 8 13 Mayıs Pazartesi 03:28 05:07 12:25 16:15 19:32 21:04 9 14 Mayıs Salı 03:27 05:06 12:25 16:16 19:33 21:06 10 15 Mayıs Çarşamba 03:25 05:05 12:25 16:16 19:34 21:07 11 16 Mayıs Perşembe 03:24 05:04 12:25 16:16 19:35 21:08 12 17 Mayıs Cuma 03:23 05:03 12:25 16:16 19:36 21:10 13 18 Mayıs Cumartesi 03:21 05:02 12:25 16:17 19:37 21:11 14 19 Mayıs Pazar 03:20 05:01 12:25 16:17 19:38 21:12 15 20 Mayıs Pazartesi 03:19 05:01 12:25 16:17 19:39 21:13 16 21 Mayıs Salı 03:18 05:00 12:25 16:17 19:40 21:15 17 22 Mayıs Çarşamba 03:16 04:59 12:25 16:17 19:40 21:16 18 23 Mayıs Perşembe 03:15 04:59 12:25 16:18 19:41 21:17 19 24 Mayıs Cuma 03:14 04:58 12:25 16:18 19:42 21:18 20 25 Mayıs Cumartesi 03:13 04:57 12:25 16:18 19:43 21:20 21 26 Mayıs Pazar 03:12 04:57 12:25 16:18 19:44 21:21 22 27 Mayıs Pazartesi 03:11 04:56 12:25 16:19 19:44 21:22 23 28 Mayıs Salı 03:10 04:56 12:25 16:19 19:45 21:23 24 29 Mayıs Çarşamba 03:09 04:55 12:25 16:19 19:46 21:24 25 30 Mayıs Perşembe 03:08 04:55 12:26 16:19 19:47 21:25 26 31 Mayıs Cuma 03:07 04:54 12:26 16:20 19:48 21:26 27 1 Haziran Cumartesi 03:07 04:54 12:26 16:20 19:48 21:27 28 2 Haziran Pazar 03:06 04:53 12:26 16:20 19:49 21:28 29 3 Haziran Pazartesi 03:05 04:53 12:26 16:20 19:50 21:29

ELAZIĞ'DA RAMAZAN BEREKETİ

Elazığ Kapalıçarşı'da esnafın yüzü, Ramazan alışverişi yapan vatandaşlar ile güldü.

On bir ayın sultanı Ramazan ayında iftar ve sahur alışverişi yapan vatandaşlar Kapalıçarşı'da yoğunluk oluşturdu. İki yıl öncesine göre daha fazla yoğunluk yaşadığını belirten esnafın da yüzü güldü. Tatlı bir telaşın yaşandığı Kapalıçarşı'da vatandaşlar, bütçelerine göre Ramazan alışverişi yapıyor.

Ramazan ayının gelmesi ile işlerinin açıldığını belirten esnaf Oktay Çetinkaya, "Yarın on bir ayın sultanı Ramazan ayı geliyor. Bugün onun bir telaşı var. Kalabalık var. Vatandaşlar, Ramazan öncesi hazırlıklarını yapıyor. Satışlarımız şuanda iyi. Burada yoğunluk yaklaşık 10 gün sürüyor" dedi.

İşlerinin son iki yıla göre çok iyi olduğunu ifade eden Serdal Doğan ise, "İşlerimiz hafta içi bayağı bir yoğundu. Pazartesi gününden beri yoğunluk var. Herkes temiz ve güzel bir şekilde alışverişini yaptı. Bugünse günlerden Pazar, son gün Ramazan'a yaklaştık ve haftanın da son günüdür. Millet bağ ve bahçe ile uğraşıyor ve haftanın son günü olduğu için piknikte ancak hafta için bayağı bir yoğunluk vardı. İşlerimiz çok şükür iyidir. Bundan önceki iki yıla nazaran bu yıl işlerimiz daha güzeldi" şeklinde konuştu.

Esnaflardan Ercan Özdemir ise, "Güzel hurmalarımız var. Hurma fiyatlarımız biraz yüksek olsa bile satışlarımız gerçekten çok iyi. İnsanların talebi daha çok hurma. Ramazan ayının en vazgeçilmezlerinden biri tulum peyniri ve taze yağ grubudur. İnsanlar fiyatlardan dolayı biraz çekingenlik yaşıyor ama çeşitlerimiz çok olduğu için her maddi duruma göre hurma çeşitlerimiz var. Çok şükür şuanda satışlarımız çok iyi" ifadelerini kullandı.

"İFTARDA ÇORBADAN SONRA 10-15 DAKİKA ARA VERİN"

İftarda çorbadan sonra 10-15 dakika ara verilmesi gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Neslihan Yumakgil, ani yüklenmelerin midede kramplara, gastrite, reflüye yol açabileceğini söyledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Diyetisyeni Neslihan Yumakgil, Ramazan ayında beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında detaylı bilgi verdi. Ramazan ayında 17 saat açlık ve susuzluğun söz konusu olduğunu belirten Yumakgil, "Bu durumda öncelikle iftarımızı suyumuzla açıyoruz ama 3 litre suyu bir anda tüketmemeliyiz. 1 bardak veya 2 bardak su ile iftarımızı açtıktan sonra yemeğe geçiyoruz. Hurma ile kan şekerimizi dengeleyebiliriz. Daha sonra çorbamızı içip, 10-15 dakika ara vermek gerekiyor. Ani yüklenmeler midede kramplar, gastrit, reflü gibi sıkıntılara yol açabilir. Ana yemek mutlaka protein ağırlıklı olması gerekir. Et, tavuk ve balık şeklinde olsun. Tüm gün boyunca hiçbir şey yemediğiniz için vücut hem proteinsiz hem karbonhidratsız hem de susuz kalıyor. Protein ve karbonhidratı bir arada alıyoruz. Et yemeği tüketirken mutlaka sebze, salata tarzı şeyler tüketilmeli. Posa içeriğimizi kabızlık problemi yaşanmaması için artırmamız gerekiyor . Bunun yanında yemeklerle birlikte ayran yoğurt tüketerek yine protein dengesini artırabiliriz. Yemeklerini tükettikten sonra ara öğün yapılmalı. Biz maalesef yemekten sonra önce meyve, tatlı ve çerez derken tüm geceyi yiyerek duruyoruz. Bunun yerine gün bazlı olarak tüketmek gerekiyor. Haftanın bir günü meyve, bir günü tatlı ve çerezi şeklinde tüketmemiz gerekiyor. İftarı yaptık, saat 22.00 civarında ufak bir kase sütlü tatlı, diğer gün 1 tane meyve ve diğer gün 3 tane ceviz olabilir" dedi.

"Sahurda yumurta ve peynir mutlaka olmalı"

Sahura mutlaka kalkılması gerektiğini dile getiren Yumakgil, "Tokluk süresini artırmak için protein içeriği yüksek gıdalar tüketmek gerekiyor. Mutlaka yumurtamız ve peynirimiz olması gerekiyor. Daha sonra proteinle birlikte tüm gün meyve tüketmediğimiz için kan şekeri düşüyor. Sonra bir porsiyonda su içeriği yüksek bir meyve tüketirsiniz. Kahvaltıyla birlikte ceviz tarzı tok tutucu çerezler tüketebilirsiniz. Yine sahurda posa içeriği yüksek sebzeler tüketebiliriz. Bu sayede sahuru tamamlamış oluruz. Sahurda yada iftarda oturup 3 litre su tüketmenin bir anlamı yok. Önemli olan bunu iftar ile sahur arasına yayabilmek. Yaklaşık iftar ile gece arasında 1,5, sahurda 1,5 litre şeklinde tüketebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Sahurda hemen yiyip yatmak doğru değil"

Ramazan'da diyet yapılabileceğini vurgulayan Yumakgil, "Özelikle Ramazan'da zayıflamak için gelen hastam çok fazla. Çorbayı içtikten sonra 15 dakika ara verip ana yemeği yerken, 2 tabak yiyeceğinize 1 tabak yiyeceksiniz. Çünkü bu sayede tokluk sağlanacak. Sahurda da yine protein içeriği yüksek ürünler tüketip, kızartmalar ve yağlı yiyecekler tüketmeyince diyetimiz sıkıntısız ilerleyecek. Sahuru yapıp hemen uyuyoruz. Kesinlikle bunu istemiyoruz. İftarda nasıl ana yemeği yemek için 15 dakika bekleyeceksek, sahurda da yemek yedikten 45 dakika sonra uyumamız gerekiyor. Hemen yiyip yatmak çok doğru değil" diyerek sözlerini tamamladı.