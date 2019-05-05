Erzurum'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Erzurum'da sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Erzurum Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

ERZURUM'DA SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Erzurum'da sahur vakti (imsak) 03:25 olarak görülüyor. Erzurum'da saat 03:25'de okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

ERZURUM 'DA İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Erzurumlular saat 19:20'de okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 ERZURUM RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 03:25 05:03 12:17 16:07 19:20 20:52 2 7 Mayıs Salı 03:23 05:02 12:17 16:08 19:21 20:53 3 8 Mayıs Çarşamba 03:21 05:01 12:16 16:08 19:22 20:55 4 9 Mayıs Perşembe 03:20 05:00 12:16 16:08 19:23 20:56 5 10 Mayıs Cuma 03:18 04:59 12:16 16:08 19:24 20:58 6 11 Mayıs Cumartesi 03:17 04:57 12:16 16:09 19:25 20:59 7 12 Mayıs Pazar 03:15 04:56 12:16 16:09 19:26 21:00 8 13 Mayıs Pazartesi 03:14 04:55 12:16 16:09 19:27 21:02 9 14 Mayıs Salı 03:12 04:54 12:16 16:09 19:28 21:03 10 15 Mayıs Çarşamba 03:11 04:54 12:16 16:10 19:29 21:05 11 16 Mayıs Perşembe 03:09 04:53 12:16 16:10 19:30 21:06 12 17 Mayıs Cuma 03:08 04:52 12:16 16:10 19:31 21:07 13 18 Mayıs Cumartesi 03:06 04:51 12:16 16:10 19:32 21:09 14 19 Mayıs Pazar 03:05 04:50 12:16 16:11 19:33 21:10 15 20 Mayıs Pazartesi 03:04 04:49 12:16 16:11 19:34 21:12 16 21 Mayıs Salı 03:02 04:48 12:16 16:11 19:35 21:13 17 22 Mayıs Çarşamba 03:01 04:48 12:17 16:11 19:35 21:14 18 23 Mayıs Perşembe 03:00 04:47 12:17 16:12 19:36 21:16 19 24 Mayıs Cuma 02:59 04:46 12:17 16:12 19:37 21:17 20 25 Mayıs Cumartesi 02:58 04:46 12:17 16:12 19:38 21:18 21 26 Mayıs Pazar 02:56 04:45 12:17 16:12 19:39 21:19 22 27 Mayıs Pazartesi 02:55 04:44 12:17 16:13 19:40 21:21 23 28 Mayıs Salı 02:54 04:44 12:17 16:13 19:41 21:22 24 29 Mayıs Çarşamba 02:53 04:43 12:17 16:13 19:41 21:23 25 30 Mayıs Perşembe 02:52 04:43 12:17 16:14 19:42 21:24 26 31 Mayıs Cuma 02:51 04:42 12:18 16:14 19:43 21:25 27 1 Haziran Cumartesi 02:51 04:42 12:18 16:14 19:44 21:27 28 2 Haziran Pazar 02:50 04:41 12:18 16:14 19:44 21:28 29 3 Haziran Pazartesi 02:49 04:41 12:18 16:15 19:45 21:29

ERZURUM RAMAZAN'A HAZIR

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı geleneğini bu yıl da değiştirmedi. Şehrin muhtelif noktalarında kurulacak iftar çadırlarıyla binlerce kişiyi konuk edecek olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, "Bir Başkadır Erzurum'da Ramazan" temasıyla hem gönüllerin ve hem de kulakların pasını silecek.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan ayı programını açıkladı. Başkan Sekmen, "Bir Başkadır Erzurum'da Ramazan" temasıyla organize ettikleri etkinliklerle Ramazan ayına yine renk katacaklarını ifade etti. Şehrin muhtelif noktalarında kurulacak iftar sofralarından konferans, şiir dinletileri ve ilahi programlarına varıncaya kadar çok çeşitli etkinliklerle süslemeyi planladıkları Ramazan ayının, Erzurum'da her yıl olduğu gibi, bu yıl da yine manevi iklime uygun coşku ve ahenk içerisinde geçirileceğini kaydetti.

Her gün 3 bin kişiye iftar yemeği

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan ayı boyunca Aziziye Millet Bahçesi, Narmanlı Cami yanı (Tebrizkapı Kent Meydanı) ve Mevlana Vadisi'nde her gün 3 bin kişiye iftar yemeği verileceğini açıklayarak, "Bu noktalarda iftar çadırlarımızı kurduk ve tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan ayının ilk gününden itibaren iftar sofralarımız bir ay boyunca halkımızın hizmetinde olacak" diye konuştu.

Birbirinden renkli programlar

Ramazan ayı etkinliklerini ise, "Bir Başkadır Erzurum'da Ramazan" konseptiyle hazırladıklarını anlatan Başkan Sekmen, "Ramazan ayının 19 günü boyunca Yakutiye Medresesi'nde birbirinden farklı programlarımız olacak. Ramazan ayının manevi iklimine ve ruhuna uygun bir biçimde çok özel konu ve konuklarla çeşitli konferanslarımız olacak. İlahi gruplarını misafir edeceğiz, şiir dinletileri düzenleyeceğiz. Sohbet programlarıyla da, Erzurum'u ve Erzurum Ramazanlarını konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Sekmen'in inanç turizmi hedefi

Öte yandan Başkan Mehmet Sekmen, Ramazan ayında Erzurum'un bambaşka bir atmosfere büründüğünün altını çizerek, bu durumun aynı zamanda çok önemli bir turizm fırsatı olduğunu vurguladı. Sekmen, bu yılın Ramazan ayı için belirledikleri konseptin tam da buna dikkat çektiğini kaydederek, "Erzurum'u Ramazan ayı ile de bir çekim ve cazibe merkezi haline getirerek, inanç turizmini geliştireceğiz. Öyle olacak ki; insanlar birkaç günlüğüne de olsa Ramazan orucunu tutmak için Erzurum'a akın edecekler. Çünkü Ramazan ayında Erzurum'da varılan manevi lezzet, Türkiye'nin hiçbir yerinde yok" dedi.