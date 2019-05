Bilecik'de sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun 6 Mayıs'ta tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Bilecik'de sahur ve iftar vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 Bilecik Ramazan imsakiyesi ile sahur ve imsak vakti...

BİLECİK'DE SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs Pazartesi Bilecik'de sahur vakti (imsak) 04:09 olarak görülüyor. Bilecik'de saat 04:09'da okunacak ezanla birlikte Ramazan'ın ilk orucuna niyet edilecek.

BİLECİK'DE İLK İFTAR VAKTİ KAÇTA?

6 Mayıs Pazartesi günü ilk oruca niyet eden Bilecikliler saat 20:06'da okunacak ezan ile birlikte oruçlarını açacaklar.

2019 BİLECİK RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 04:09 05:48 13:02 16:53 20:06 21:38 2 7 Mayıs Salı 04:07 05:46 13:02 16:53 20:07 21:39 3 8 Mayıs Çarşamba 04:05 05:45 13:02 16:53 20:08 21:41 4 9 Mayıs Perşembe 04:04 05:44 13:02 16:54 20:09 21:42 5 10 Mayıs Cuma 04:02 05:43 13:02 16:54 20:10 21:44 6 11 Mayıs Cumartesi 04:01 05:42 13:01 16:54 20:11 21:45 7 12 Mayıs Pazar 03:59 05:41 13:01 16:54 20:12 21:47 8 13 Mayıs Pazartesi 03:57 05:40 13:01 16:55 20:13 21:48 9 14 Mayıs Salı 03:56 05:39 13:01 16:55 20:14 21:50 10 15 Mayıs Çarşamba 03:54 05:38 13:01 16:55 20:15 21:51 11 16 Mayıs Perşembe 03:53 05:37 13:01 16:55 20:16 21:52 12 17 Mayıs Cuma 03:52 05:36 13:01 16:56 20:17 21:54 13 18 Mayıs Cumartesi 03:50 05:35 13:01 16:56 20:18 21:55 14 19 Mayıs Pazar 03:49 05:35 13:02 16:56 20:19 21:57 15 20 Mayıs Pazartesi 03:47 05:34 13:02 16:56 20:19 21:58 16 21 Mayıs Salı 03:46 05:33 13:02 16:57 20:20 21:59 17 22 Mayıs Çarşamba 03:45 05:32 13:02 16:57 20:21 22:01 18 23 Mayıs Perşembe 03:44 05:31 13:02 16:57 20:22 22:02 19 24 Mayıs Cuma 03:42 05:31 13:02 16:58 20:23 22:03 20 25 Mayıs Cumartesi 03:41 05:30 13:02 16:58 20:24 22:05 21 26 Mayıs Pazar 03:40 05:29 13:02 16:58 20:25 22:06 22 27 Mayıs Pazartesi 03:39 05:29 13:02 16:58 20:26 22:07 23 28 Mayıs Salı 03:38 05:28 13:02 16:59 20:26 22:08 24 29 Mayıs Çarşamba 03:37 05:28 13:02 16:59 20:27 22:10 25 30 Mayıs Perşembe 03:36 05:27 13:03 16:59 20:28 22:11 26 31 Mayıs Cuma 03:35 05:27 13:03 16:59 20:29 22:12 27 1 Haziran Cumartesi 03:34 05:26 13:03 17:00 20:29 22:13 28 2 Haziran Pazar 03:33 05:26 13:03 17:00 20:30 22:14 29 3 Haziran Pazartesi 03:32 05:25 13:03 17:00 20:31 22:15

KASAPLARDA RAMAZAN DENETİMİ

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayı dolayısıyla kent merkezindeki bütün kasaplar ile marketlerin et reyonlarında denetim yapıldı.

Vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla düzenlenen denetimlerde birçok başlıkta kontroller yapıldı. Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et mamulleri satış alanlarında gerçekleştirilen denetimler kapsamında, ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğu kontrol edildi. Denetimlerde, fabrika satışı olan ve direk satımı gerçekleştirilen ürünlerin raf ömrünün uygunluğu, gıda yönetmeliği kapsamında fermente işlem görüp görmediği bilgisinin yazılı olup olmadığı bilgisi alındı. Denetimler kapsamında ayrıca fiyat tarifelerinin olup olmadığı, et kesim raporu, açıkta tavuk etinin satışının olup olmadığı, iş yeri gerekli tesisatının olup olmadığı, çalışanların hijyen belgesinin olup olmadığı, iş yerinin genel temizliği, kullanılan malzeme ve ekipmanlarının temizliği ve yeterliliği gibi başlıklarda kontroller yapıldı.

Öte yandan yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güven içerisinde ürünleri temin etmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin belirli aralıklarda gerçekleştirileceği ve herhangi bir konuda oluşabilecek olumsuz durumlara karşı 153 Alo Zabıta ve 174 Alo Gıda hatlarının aranması gerektiğini belirtti.