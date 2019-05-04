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Başbakanı Jacinda Ardern için yeni hayat!

Yeni hayat!
Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik terör saldırısında 50 Müslüman şehadete ulaştı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Müslümanlar'ın acısını paylaştı. Sergilediği örnek tavırla, dünyanın takdirini topladı. Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken doğum yapan ikinci kadın başbakan olan Ardern, kızı Neve Te Aroha'nın babası Clarke Gayford ile nişanlandı. Ardern'in Paskalya tatili sırasında erkek arkadaşı Gayford ile nişanlandığı ortaya çıktı.

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