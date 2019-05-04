TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Destek için yangın söndürme helikopteri istendi. TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Destek için yangın söndürme helikopteri istendi.
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