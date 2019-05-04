Davutoğlu'na sert gönderme: Ahmet Bey, yeter artık düşün sırtımdan!

İnternett "Pelikan dosyası" başlığıyla imzasız yayınlanan makale ile ilgili yazı kaleme alan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, eski AK Partili Ahmet Davutoğlu'na sert göndermede bulundu. Altınok, "Ahmet Bey, yeter artık düşün sırtımdan!" ifadelerini kullandı.

İşte Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'un bugünkü yazısı:

Bir Pelikandır gidiyor.

Meseleyi biliyorsunuzdur...

15 Temmuz'a birkaç ay kala, Eski AK Partili Ahmet Davutoğlu'nun istifasını verdiği günlerde, internette "Pelikan dosyası" başlığıyla imzasız bir yazı yayınlandı.

Makalede, dönemin başbakanı hakkında sert eleştiriler yer alıyordu.

Davutoğlu ekibi siyaset sahnesinden ve medyadan silinmelerini işte bu Pelikan isimli bloğa bağlıyorlar.

Hatta daha ileri gidip bu metni kaleme almış olabileceğini düşündükleri gazetecilerin isimlerini listelemekten çekinmiyorlar...

"Pelikan Terör Örgütü" (PETÖ) tanımı yapıyorlar.

Davutoğlu kenara çekilince hemen gelen FETÖ darbesi başarılı olsaydı muhtemelen şimdi medyadan PETÖ davalarına dair haberleri okuyor olacaktınız.

Zira sosyal medyada Davutoğlu ekibinin yanı sıra FETÖ'cüler de bu PETÖ ve "Pelikan darbesi" tanımlarını çok sık kullanıyorlar. Savcıları göreve çağırıyorlar.

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Sizler gibi izlemeye mecbur kaldığım bugelince...Söz konusu blogda adım,olarak geçiyordu.O dönem rotayı dönemin Başbakanına kıvırmış olanyönetimindeki Yeni Şafak...Davutoğlu hükümetinde imkân gören kararlıBir daha milletvekili listesine alınmayanlar...son verildiğinden beri sağa sola gazetecilik dersi vermeye kalkan... Nargileci troller sükûtu hayale uğramışlardı...O gün bugündür, Sözcü'yü,yanlarınaalmışlar, benim de aralarında olduğumgazetecilerin üstüne çullanıyorlar.Oysa işim adımla soyadımla yazılar yazmak, haberler ve programlar yapmak.Yani imzasız blog yazılarıyla işim olmaz. Bilakis, yaptığım işe adım yazıldığında değil yazılmadığında itiraz ederim.Kaldı ki Davutoğlu'na yönelik sert eleştirilerimi, makamından olunca değil, Başbakanken de bu köşede ve televizyonda açıkça dile getiriyordum.O günlerde herkesin konuştuğu ancakyazmanın zor olduğu bilgileri içeren Pelikan makalesindekileri eleştirilerin çoğuna da yazılarımda sık sık değiniyordum: https://www.sabah.com.tr/yazarlar/ melihaltinok/2016/05/04/pelikan-dosyasinda- adimi-gorunce Hatta Davutoğlu'nuno günlerde, SHOW TV'de yaptığım televizyon programının bitirilmesinde bu tavrımın da etkili olduğunu bilmeyen yok.Diyeceğim o ki Ahmet Bey, düşün artık sırtımdan!Belli ki 31 Mart seçimlerindeki sallantıyı fırsata çevirmeye karar vermişsiniz.Birileri deNe yapacaksanız yapın. Amakendi başınıza mücadele etmelisiniz.Kompleksinizi, acınızı size biat etmeyen gazetecilerden çıkartmayın.Mesela gidin köprüye,oynayın.Ama acele edin,Unutmayın, korkuluklara çıkan herkes, geçen sefer, geç kalan konvoyunuzuarkadaş kadar sabırlı olmaz.