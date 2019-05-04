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  • Son Güncelleme: 04.05.2019 17:09

Son dakika: Ayvalık'taki tekne faciasında flaş gelişme

’in Ayvalık ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası ile ilgili iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 'in Ayvalık Güneş adası yakınlarında Afgan uyruklu 16 mültecinin bulunduğu ve uyruğu belli olmayan 1 kaptanın kullandığı botun batması sonucu 6 çocuk 3 yetişkin olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. 1 çocuk, 4 yetişkin olmak üzere 5 yaralı sahil güvenlik görevlilerince kurtarıldı.

2 Afgan çocuk ve uyruğu belli olmayan 1 kaptanı arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar sonrasında organizatör olduğu iddia edilen T.A. ve S.G. isimli 2 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerden biri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, diğeri ise 'de Ayvalık KOM Grup Amirliği görevlilerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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