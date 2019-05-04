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  • 04.05.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 17:47

'de 3 asker şehit oldu

'deki bir üs bölgesine /’li teröristler tarafından 'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucu 3 asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Saldırının ardından terör hedeflerine yönelik hava destekli operasyonlar başlatıldı.

Hakkari'den acı haber!

'deki bir üs bölgesine 'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün sınır bölgesindeki bir üsse /'li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden havan atışı yapıldığı bildirildi.

Teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekatı ile desteklenen operasyonlar da başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

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