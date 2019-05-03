Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Teknedeki 3'ü çocuk 9 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 3'ü çocuk 7 kişi aranıyor.
Ayrıntılar gelecek...
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Teknedeki 3'ü çocuk 9 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 3'ü çocuk 7 kişi aranıyor.
Ayrıntılar gelecek...
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