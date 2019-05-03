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  • 03.05.2019 15:59
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 15:59

Son dakika: 'de kaçak göçmen faciası: 9 ölü

’in Ayvalık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Teknedeki 3'ü çocuk 9 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 3'ü çocuk 7 kişi aranıyor.

Ege'de kaçak göçmen faciası! Çok sayıda ölü var

'in Ayvalık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Teknedeki 3'ü çocuk 9 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 3'ü çocuk 7 kişi aranıyor.

Ayrıntılar gelecek...

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