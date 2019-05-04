CHP ve ekonomik tetikçilerinden YSK'ya tehdit

AK Parti'nin İstanbul'da seçim sonuçlarına ilişkin YSK'ya yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunun sonucu beklenirken, CHP ve medyasının YSK'ya tehdit tehditleri sürüyor.

28 Şubat sürecinin tekrar hayalini kuran CHP ve tetikçilerinin son olarak ekonomi üzerinden YSK'ya baskı kurmaya çalıştıkları görüldü.

Yüksek Seçim Kurulu'nun, İstanbul seçimine yönelik kararını önümüzdeki hafta başında vermesi beklenirken seçimin iptal edileceği korkusuna kapılan CHP ve tetikçilerinin YSK'yı baskı altında tutmaya yönelik saldırgan ve tehdit edici tutumu daha da artıyor.

CHP'Lİ İSMİN SKANDAL SÖZLERİ

Son olarak CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın YSK üyelerine yönelik çirkin ifadeleri büyük tepki çekmişti. Altay önceki gün yaptığı açıklamada, "İnsan içine çıkacak yüzünüz olsun, çocuklarınızın, torunlarınızın yüzüne bakacak yüzünüz olsun. Kızılay'da sizi yürütmezler, yüzünüze tükürürler." ifadelerini kullanmıştı.

EKONOMİK TETİKÇİLER DEVREDE

Şimdi de CHP ve destekçilerinin ekonomi üzerinden YSK'yı baskı altına almaya çalıştığı dikkat çekti.

FETÖ destekçisi Cumhuriyet gazetesi ekonomik tetikçilik yaparak, YSK'ya tehditler savurdu. Peş peşe yaptığı yayınlarla Türkiye ekonomisini hedef alan Cumhuriyet gazetesi, bu haberler üzerinden YSK'ya baskı kurmaya çalıştı.

AYNI ANDA HAREKETE GEÇTİLER

Öte yandan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski de YSK'nin İstanbul seçimleriyle ilgili kararı bir an önce vermesini istediklerini belirterek "Biz seçimsiz döneme bir an önce girip uzun vadeli reformları hayata geçirmeyi arzuluyoruz" diyerek YSK'ya mesaj vermeye kalktı. TÜSİAD'ın bu tehdidine CHP yandaşları da destek verdi. CHP, TÜSİAD ve basının aynı anda harekete geçmesi 28 Şubat darbesinde yaşananları akıllara getirdi.