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  • Son Güncelleme: 04.05.2019 20:12

Bakan açıkladı: 28 teröristi etkisiz hale getirdik

: "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Saldırıları gerçekleştiren 28 teröristi etkisiz hale getirdik."

28 teröristi etkisiz hale getirdik
: "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Saldırıları gerçekleştiren 28 teröristi etkisiz hale getirdik. Gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki operasyonlarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor."

Akar ve 'nin komuta kademesi, Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'nden terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonları sevk ve idare ediyor.




SINIR BİRLİKLERİNE KOMANDO TAKVİYESİ​
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki farklı bölgelerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen komando birlikleri, hazırlıklarının tamamlanmasının ardından zırhlı araçlardan oluşan konvoyla yola çıktı.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen birliklerin, sınırdaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.




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