Bakan açıkladı: 28 teröristi etkisiz hale getirdik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Saldırıları gerçekleştiren 28 teröristi etkisiz hale getirdik. Gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki operasyonlarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor."
Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'nden terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonları sevk ve idare ediyor.
SINIR BİRLİKLERİNE KOMANDO TAKVİYESİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki farklı bölgelerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen komando birlikleri, hazırlıklarının tamamlanmasının ardından zırhlı araçlardan oluşan konvoyla yola çıktı.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen birliklerin, sınırdaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'nden terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonları sevk ve idare ediyor.
SINIR BİRLİKLERİNE KOMANDO TAKVİYESİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki farklı bölgelerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen komando birlikleri, hazırlıklarının tamamlanmasının ardından zırhlı araçlardan oluşan konvoyla yola çıktı.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen birliklerin, sınırdaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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