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  • Son Güncelleme: 03.05.2019 18:39

destekli dabeyi bastıran 'dan zafer dansı

destekli muhaliflerin başarısız askeri kalkışmasına sahne olan ’da Devlet Başkanı , Büyük Gençlik Misyonu etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Etkinlikte dans eden Maduro’nun bu görüntüleri zafer dansı olarak yorumlandı.

Geçtiğimiz günlerde destekli muhaliflerin başarısız askeri kalkışmasına sahne olan 'da Devlet Başkanı , Büyük Gençlik Misyonu etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

ZAFER DANSI OLARAK YORUMLANDI
Etkinliğe ait bir videoyu sosyal medya hesabından "Ülkemizdeki gençlerle olağanüstü bir buluşma gerçekleştirdik. Onunların gücü ve sevinci, zorluklarla karşılaşan Venezüella'nın güçlü inşasıdır" notuyla paylaştı. Maduro'nun bu görüntüleri sosyal medyada zafer dansı olarak yorumlandı.

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