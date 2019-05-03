Geçtiğimiz günlerde ABD destekli muhaliflerin başarısız askeri kalkışmasına sahne olan Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Büyük Gençlik Misyonu etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

ZAFER DANSI OLARAK YORUMLANDI

Etkinliğe ait bir videoyu sosyal medya hesabından "Ülkemizdeki gençlerle olağanüstü bir buluşma gerçekleştirdik. Onunların gücü ve sevinci, zorluklarla karşılaşan Venezüella'nın güçlü inşasıdır" notuyla paylaştı. Maduro'nun bu görüntüleri sosyal medyada zafer dansı olarak yorumlandı.