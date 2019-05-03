Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.05.2019 02:56
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 03:12

, 'ne dil uzattı

'nin en büyük camisi olan "" Başkan 'ın katılımıyla resmi olarak açılırken, , yaptığı benzetmeyle büyük bir skandala imza attı.

63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan 'nin en büyük camisi "" Başkan 'ın katılımıyla resmi olarak açıldı. , Çamlıca Camisiyle ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

Katıldığı programda Çamlıca Camisiyle ilgili bir soruya soruya İslam, " kişisel bir iz bırakmak için yapıldıysa tarihte bunu en iyi yapan firavunlardır"cevabını verdi. Cihangir İslam'ın 'Firavun' benzetmesi büyük tepki çekti.

KARAMOLLAOĞLU'NA ÖZENDİ
Saadet Partisi Genel Başkanı da "Büyük Çamlıca Camisi" için 'Hangi akıllının başına 'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim. İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki, orası dolsun. Bunu bile idrak etmeden, dışarıdan bakıldığı zaman 'Şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak' derseniz, işte hapı yuttuğumuzun resmidir bu. Bu Türkiye'nin ne kadar perişan halde olduğunu gösterir, ne kadar geliştiğini kalkındığını göstermez. Bakış açısı bu.' ifadelerini kullanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSaadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Büyük Çamlıca Camisi'ne dil uzattı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri