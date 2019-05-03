Samsun merkezli çeteye operasyon! 9 tutuklama

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

9 ZANLI TUTUKLANDI

Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Eyüp A, Selçuk E, Uğur E, Sönmez V, Ercan G, Alparslan P, Ekrem S, Şuayip D, Erkan C. tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Samsun'da 3 gün önce, "nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, yasa dışı bahis oynatmak, uyuşturucu madde ticareti ve temin etmek" suçlarına yönelik İlkadım ve Bafra ilçeleri ile İstanbul ve Antalya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşı Eyüp A'nın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.