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  • Son Güncelleme: 03.05.2019 20:00

'den son dakika uyarısı: Yarın 18:00'e kadar...

Son dakika... Doğu Anadolu, 'nun kuzey ve doğusu, Orta ve ile Akdeniz'in doğu illerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, doğu  kesimlerde 4-6 derece azalacağı kaydedildi.

Meteoroloji saat verdi! Yarın 18:00'e kadar...

Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın saat 18.00'e kadar ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, 'nun kuzey ve doğusu ile Trabzon, , Artvin, , , , Aksaray, Mersin, Adana ve çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, , , Ardahan, Bingöl, , Bitlis, ve çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, doğu kesimlerde 4-6 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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