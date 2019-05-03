TSK'dan sınıra askeri sevkiyat

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komandolar, ZPT'ler ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı sınır hattına taşındı. Komandolar, askeri araçlar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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