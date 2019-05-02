JTİ şirketine bağlı sigara markalarına zam gelip gelmeyeceği merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. JTİ marka Camel, Winston, LD ve Monte Carlo sigara fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, JTİ marka Camel, Winston, LD ve Monte Carlo sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

British Amerikan Tobacco ve Philip Morris şirketine bağlı sigara markalarına yapılan zamların ardından JTİ şirketinin de Winston, Camel, Monte Carlo ve LD'ye yarından itibaren geçerli zam yapılacağı konuşuluyor.

Yeni fiyatların şu şekilde olacağı iddia ediliyor;

Winston 13 TL,

Winston Dark Blue ve Deep Blue 12 TL

Winston Slender 12 TL

Camel Slender 11.5 TL

Camel Rework 12 TL

Camel 12 TL

Monte Carlo Slender 11 TL

Monte Carlo 11.5 TL

LD marka sigaralar 11 TL

BRİTİSH AMERİKAN TOBACCO GRUBU ZAMLI SİGARA LİSTESİ

Buna göre zam gelen sigaraların yeni fiyatları şu şekilde:

Sigara Eski Fiyat Yeni fiyat

Knt. 10.00 12.00

Knt.D-Rng 10.00 12.00

Knt.Swc. 11.00 13.00

Knt.Rng. 12.00 15.00

Rothm. 9.00 11.00

Lcky.Strk. 9.50 11.50

Vic. 9.50 11.50

Pll.Mll. 9.50 11.50

Tkl.2000 9.00 11.00

Tkl.2001 9.00 11.00

Smsn. 9.00 11.00

Smsn.216 9.00 11.00

Mltp. 9.00 11.00

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Marlboro - 15 TL

Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One - 14 TL

Parliament - 15.50 TL

Muratti - 13 TL

Muratti Blu - 12 TL

Lark - 12 TL

Lark Reserve - 11.5 TL

L&M - 11.5 TL

LM Mode Red - 11 TL