İstanbul Küçükçekmece'de 4 yaşındaki çocuğun taciz uğraması olayıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Mesude Işın Taner ifadesinde, "Emekliyim. Şu anda yaşam koçluğu yapmıyorum. Sosyal medyada dolaşan bu paylaşımı ben yaptım. Paylaşımı yaptıktan sonra çok fazla tepki geldi. Pişman oldum. Bu nedenle paylaşımı sildim ancak sosyal medyada yaptığım paylaşım yayıldı. İş işten geçti. Üzgünüm" dediği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcı tarafından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen Taner, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.





"YILANIN BAŞI KÜÇÜKKEN EZİLMELİDİR!"

Kendisini yaşam koçu olarak tanıtan ve İzmir'de yaşayan Mesude Işın Taner, Çolpan Işın Taner isimli Facebook hesabından yaptığı paylaşım ile sosyal medya kullanıcılarını dehşete düşürdü. İstanbul Küçükçekmece'de 4 yaşındaki çocuğun taciz uğraması olayı ile ilgili 'Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa..." şeklinde yorumlayan Mesude Işın Taner'e gün boyunca tepkiler yağdı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri yaptığı araştırmada paylaşımı yapan kişinin Karşıyaka'da yaşayan Mesude Işın Taner olduğunu tespit etti.

"SİLDİM AMA İŞ İŞTEN GEÇTİ!"

Taner hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkartıldı. Taner dün Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan Karşıyaka'daki adresinde gözaltına alındı. Mesude Işın Taner ifadesinde, "Emekliyim. Şu anda yaşam koçluğu yapmıyorum. Sosyal medyada dolaşan bu paylaşımı ben yaptım. Paylaşımı yaptıktan sonra çok fazla tepki geldi. Pişman oldum. Bu nedenle paylaşımı sildim ancak sosyal medyada yaptığım paylaşım yayıldı. İş işten geçti. Üzgünüm" dediği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcı tarafından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen Taner, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.