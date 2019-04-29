CHP yandaşı medyadan ikiyüzlü tutum!

CHP yandaşı medya, birçok konudaki ikiyüzlü tutumunu tecavüz, hatta çocuk istismarı konularında bile sürdürdü. AK Parti ile ilişiği bulunduğu iddia edilen herhangi birisi hakkında en ufak bir olumsuz gelişmeyi dahil köpürtüp manşetlerine taşıyan, günlerce gündemlerinden düşürmeyen medya, söz konusu CHP ve İmamoğlu destekçilerine gelince tecavüzcülere, hatta çocuk istismarcılarına dahil kol kanat gerdiler.







"ÇOCUK AK PARTİLİ OLACAKSA TECAVÜZDE SORUN YOK"

Yandaş medyanın örtbas ettiği skandallardan en yenisi, Çolpan Işın Taner adlı bir vatandaşın akılalmaz açıklamaları. Taner, 4 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı skandal açıklamada "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi ak partinin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkla gezinip bilinçsizce ak partiyi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir."







İMAMOĞLU DESTEKÇİSİ OLDUĞU İÇİN CHP YANDAŞLARI SESSİZ

Çolpan Işın Taner, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından da anlaşıldığı bir CHP ve İmamoğlu destekçisi. Taner'in skandalı, İmamoğlu desteği sayesinde bazıları tarafından görmezden gelindi. Aynı paylaşımı yapan AK Parti'li olsa yeri göğü inletecek yandaş medya, söz konusu İmamoğlu ve CHP desteği olunca çocuğa tecavüzü meşrulaştırma skandallarını bile görmezden geldi.







SAPIK FATİH ÖZDEMİR DE CHP DESTEKÇİSİYDİ

İstanbul'da metrobüs yolculuğu yapan bir kadın cinsel saldırıya uğramış, cinsel saldırıya uğrayan kadının tepkisi üzerine yakalanan sapık tutuklanmıştı. Sapığın İmamoğlu ve CHP destekçisi paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından, CHP yandaşı medya olayı örtbas etmeye çalışmış, tecavüzcülere bile kol kanat germişti...







İŞTE O DENSİZ

"Eğer çocuk AK Partili olacaksa tecavüz iyi olmuştur" diyerek akılalmaz açıklamalara imza atan densiz Çolpan Işın Taner, kendisini "profesyonel yaşam koçu" olarak tanıtıyor.



1960 doğumlu olan Çolpan Işın Taner, Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde 1979 yılında mezun olmasının ardından; 1982 yılından itibaren Gazi Eğitim Fakültesi İngilizce Anabilim dalında İngilizce eğitimi almış ve farklı sektörlerde çalışmış.



