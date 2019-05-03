HDP'nin yönettiği Tunceli Belediyesi'ne 2016 yılında kayyum olarak atanan Vali Tuncay Sonel, kentte yaptığı hizmetlerle büyük bir değişime imza atarken, 31 Mart seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanı seçilen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, kayyumun vatandaşa yönelik olarak başlattığı ücretsiz hizmetlerini bir bir sonlandırmaya başladı.

AŞEVİNİ KAPATTI

Kayyum döneminde belediye, engeli olan, yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evine her gün üç çeşit yemek götürülmek üzere aşevi kurdu. Belediye bünyesinde hizmet veren aşevinde görevli belediye personeli tarafından ihtiyaç sahibi 1.000 kişinin evine her gün düzenli olarak günlük sıcak yemek götürülürken, Ovacık'ta yaptığı hizmetlerle dikkat çeken komünist başkan aynı performansı Tunceli'de göstermiyor. Türkiye'de yayın yapan bazı Tv kanalların yere göğe sığdıramadığı Maçoğlu, kayyum tarafından kurulan aşevini kapattı.

AŞÇIYI İŞTEN ÇIKARDI

Tunceli'de işsizliğin çözülmesi için hayata geçirecekleri projelerin Türkiye'de örnek olacağına dikkat çeken açıklamalarda bulunan Maçoğlu, aşçının işine de son verdi. Gaziantep'den gelerek Tunceli'de çalışan aşçı Ömer Avşar, "Tunceli belediyesi tarafından geçen yıl hizmete giren aşevinden her gün ihtiyaç sahibi 1.000 aileye sıcak yemek gidiyordu. Belediye bu yemekleri kendi personeli ve araç gereciyle insanların evine götürüyordu. Yeni gelen belediye başkanı Maçoğlu, hiçbir gerekçe göstermeden geçtiğimiz günlerde aşevini kapattı. Bugünde benim işime son verdi. Memlekete dönüyorum" ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ PARKINDA BULUNAN ÇAYEVİNİ DE KAPATTI

Yine kayyum döneminde yapılan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda, bir yıl öncede vatandaşların ücretsiz faydalandığı belediyeye ait çayevi açıldı. Günün her saati parka gelen vatandaşlar, bu çay evinden ücretsiz faydalanarak çaylarını yudumluyordu. Ancak, TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra aşevi gibi çayevini de kapattı.

MESCİT VE BEBEK BAKIM ODASI KAPATILDI

Maçoğlu, Atatürk Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Parkı'nda yapılan bay-bayan mescit ve bebek bakım odasını da kapattırdı. Kayyum döneminde Tunceli istihdamda son sıralarda ilken Tunceli'ye gelecek yatırımcılara arsa tahsisinden açılan üç tekstil fabrikasındaki büyük çoğunluğu kadın olan işçilere verilen öğle yemekleri ve servis destekleri de komünist başkan tarafından kaldırıldı. Tekstil fabrikasına Nazımiye ilçesinden gelen 45 işçinin de servisi artık verilmiyor. SABAH

TERÖRİSTLERİ NOHUT VE FASULYE İLE BESLEMİŞ

FOX ekranlarında parlatılan ve ana haberlerinde övgü ile bahsedilen Tunceli Ovacık Belediye Başkanı ve Tunceli Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu ile ilgili şok bir ifade ortaya çıktı.

2017 yılında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim olan ve örgüt adına itirafçı olan M.Z. kod adlı E.Ç. isimli bir şüpheli ifadesinde, kendisini 'Türkiye'nin Tek Komünist Belediye Başkanı' olarak tanımlayan Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında inanılmaz bir iddiada bulundu.

İtirafçı, Maçoğlu'nun teröristerin saklandığı kırsal alanlara nohut ve fasulye gönderdiğini, hatta bu durumun teröristlerce 'Kominist başkanın organik nohut ve fasulyeleri' olarak anıldığını anlattı.

İtirafçı ifadesinde şunları söyledi: "14 Haziran 2016 tarihinde Tunceli/Ovacık Karayolu'nda, yol kesme eylemi ve HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) imzalı pankart asma eyleminde MKP Terör Örgütü mensubu Okan kod adlı ile Ovacık İlçesi Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nun görüştüğü esnada bana gösterilen şahsı gördüm. Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu Ovacık Belediye Başkanıdır. Maçoğlu'nun TKP/ML, TİKKO ve MKP terör örgütlerinin üslendiği kırsal alanlarına nohut ve fasulye gönderdiğini, hatta 'Bunlar kominist başkanın organik nohut ve fasulyeleri' dediklerini hatırlıyorum."