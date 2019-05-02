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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 18:25

Son dakika... 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin beşinci davada sanıklara ceza yağdı

Son dakika... 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin beşinci davada 64 sanık, 6 yıl 3 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapse çarptırıldı.

KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası

Son dakika gelişmesine göre, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin beşinci davada 64 sanık, 6 yıl 3 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapse çarptırıldı.

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Adil Öksüz'ün birer akrabası, 6 yıl 3'er ay hapse çarptırıldı. Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

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