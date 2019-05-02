Milli Savunma Bakanlığı'ndan Siirt ve Hatay'daki operasyonlarla ilgili son dakika açıklaması! İçlerinde gri listedeki teröristin de olduğu PKK'lılar etkisiz hale getirildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama:
"Siirt Baykan ve Hatay Amanoslar'da 30 Nisan 2019'da icra edilen ve aralarında turuncu listede yer alan Cemal kod adlı Mehmet Yaman ile gri listede yer alan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik'in de bulunduğu PKK/YPG'li bölücü terörist grupların etkisiz hale getirildiği operasyonlar, hava kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile etkin şekilde desteklenmiştir."
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