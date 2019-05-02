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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 14:58

Terör örgütü 'ya ağır darbe! Gri listedeki isim öldürüldü...

Siirt ve 'da terör örgütü 'ya yönelik devam eden operasyonlarla ilgili 'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, içlerinde gri listedeki teröristin de olduğu PKK'lılar etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

'ndan Siirt ve 'daki operasyonlarla ilgili son dakika açıklaması! İçlerinde gri listedeki teröristin de olduğu 'lılar etkisiz hale getirildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama:
"Siirt Baykan ve Hatay Amanoslar'da 30 Nisan 2019'da icra edilen ve aralarında turuncu listede yer alan Cemal kod adlı Mehmet Yaman ile gri listede yer alan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik'in de bulunduğu PKK/'li bölücü terörist grupların etkisiz hale getirildiği operasyonlar, hava kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile etkin şekilde desteklenmiştir."

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