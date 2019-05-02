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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 09:00

Son dakika... Fındıklı'da parkta oynarken kaybolan ile 'ı her yerde aranıyor

Son dakika... 'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde parkta oynarken kaybolan (4) ile 'ı (5) arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçeye gönderilen takviye arama-kurtarma ekipleri de çalışmalara katılırken, emniyet bünyesinde ise özel ekip oluşturuldu. Polisin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde çocukların, şüpheli bir kişinin arkasında parktan yürüyerek ayrıldığı belirlendi.

Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde evlerinin önündeki parkta oynayan ile , dün saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu.



Yakınları, çevrede çocukları aradı, bulamayınca da polise haber verdi. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), ve AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.



Polis ekipleri, kaybolan çocukların bulunması için park çevresindeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


İLÇE SEFERBER OLDU
Çocukları arama çalışmaları sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürüldü. Ekiplerin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS aracılığıyla ulaşılan binlerce kişi de arama çalışmalarına destek veriyor. Yapılan çağrı ile vatandaşlardan, çocukların bulununcaya kadar arama çalışmalarına devam etmesi isteniyor. Ekipler ve vatandaşlar cadde ve sokaklar ile dere yatakları ve bina zemin ve bodrum katları, metruk binalarda arama çalışması yürütüyor.



Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Dalgıç ekipleri de dere yataklarında arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde ilçeye gönderilen takviye arama-kurtarma birlikleri de arama çalışmasına katıldı.



PARKTAN YÜRÜYEREK ÇIKMIŞLAR
Rize Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kayıp çocukların bulunması için özel bir ekip oluşturuldu. Mobese ve iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çocukların parktan çıkıp, önlerinde yürüyen kişiyi takip ettiklerini tespit etti. Polis kimliğini belirlemeye çalıştığı kişinin çocuklarla bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.


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