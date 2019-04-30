Teröristler, Azez ile Afrin arasındaki bölgede Türk birliktelerine saldırdı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan alandaki üs bölgesine giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna, PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi.

Saldırının ardından Azez ve Afrin bölgesindeki üsler ile Kilis sınırında konuşlu birliklerden, teröristlerin havanla ateş açtığı alan, topçu atışlarıyla vurulmaya başlandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de hafif yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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