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  • 30.04.2019 15:38
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 15:38

SON DAKİKA: 'dan 'nin itirazına ikinci ret

'nin "" itirazına 'ndan ikinci kez ret cevabı geldi.

YSK'dan HDP'nin KHK itirazına ikinci ret
'nin 'lı isimlerin yerine yarışı ikinci sırada bitirenlere mazbata verilmesine dair karara yaptığı ikinci olağanüstü itiraz da reddedildi. , daha önce aldığı kararın kesin olduğunu belirterek, HDP'nin itirazını bir kez daha reddetti.

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