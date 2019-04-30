HDP'nin KHK'lı isimlerin yerine yarışı ikinci sırada bitirenlere mazbata verilmesine dair karara yaptığı ikinci olağanüstü itiraz da reddedildi. YSK, daha önce aldığı kararın kesin olduğunu belirterek, HDP'nin itirazını bir kez daha reddetti.
SON DAKİKA: YSK'dan HDP'nin KHK itirazına ikinci ret
HDP'nin "KHK" itirazına Yüksek Seçim Kurulu'ndan ikinci kez ret cevabı geldi.
- Batı'nın Zillet İttifakı için uyarı!
- Kuzey Irak'ta PKK hedefleri vuruldu
- Seçim paraları ne zaman yatar?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.